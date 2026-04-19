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Hinschauen, statt weglaufen

  19.04.2026 Persönlich
«Für mich bedeutet Heilung nicht, dass Angst komplett verschwindet, sondern dass ich eine neue Beziehung zu ihr aufgebaut habe», sagt Céline Stocker. Foto: zVg
«Für mich bedeutet Heilung nicht, dass Angst komplett verschwindet, sondern dass ich eine neue Beziehung zu ihr aufgebaut habe», sagt Céline Stocker. Foto: zVg

Durch ihre Angststörung fand Céline Stocker zu sich selbst

Während zehn Jahren lebte Céline Stocker mit einer Panikstörung. Irgendwann lernte sie, den Blick weg von der Angst und hin zu ihrer inneren Entwicklung zu richten.

Janine Tschopp

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