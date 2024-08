Auch dieses Jahr führt die Freie evangelische Gemeinde Rheinfelden eine Hilfsgütersammlung durch. Die Sammlung findet bei jedem Wetter am 21. September, von 9 bis 14 Uhr, am Erlenweg 4 in Rheinfelden statt. Wir sammeln Damen- Herren- und Kinderkleider, Schuhe, Spiel- und Schulsachen, ...