Hilfreiche «Wasserratten»

Die SLRG Fricktal sicherte sich am 22. März am jährlichen Städtewettkampf in Bern erneut einen Podestplatz. Die Athleten zeigten dabei starke Leistungen.

Starke Leistung: SLRG Fricktal wieder auf dem Podest

Die SLRG Fricktal sicherte sich am 22. März am jährlichen Städtewettkampf in Bern erneut einen Podestplatz. Die Athleten zeigten dabei starke Leistungen.

Am Sonntagmorgen reiste die SLRG Fricktal mit fünf Teams, bestehend aus 20 Athletinnen und Athleten, zum eintägigen Wettkampf nach Bern. Gleich nach der Ankunft machten sich die Teilnehmenden fürs Einschwimmen bereit, und kurz darauf begann auch schon der Wettkampf. Dieser startete mit der Teamdisziplin Hindernisstaffel, bei der die Schwimmer unter einem Hindernis durchtauchen müssen. Danach ging es mit den zwei Einzeldisziplinen weiter, bei denen die Athleten eine Rettungspuppe auf verschiedene Arten ans Ufer transportieren müssen. Vor der Mittagspause fand zudem die Team-Puppenstaffel statt.

Nach der Mittagspause begann der zweite Teil des Wettkampfes mit weiteren Einzeldisziplinen, bei denen das Retten eines Menschen unter verschiedenen Umständen simuliert wird. Die letzte Disziplin für die Athleten und Athletinnen war die Team-Gurtretterstaffel – hier müssen sich die Athleten gegenseitig abschleppen. Anschliessend folgte die Rangverkündigung.

Dieses Jahr gab es eine Teamund eine Einzeldisziplin weniger. Dennoch nutzte die SLRG Fricktal die Chance, in drei Team- und vier Einzeldisziplinen Punkte für das Team zu sammeln. Das Jugend-Damenteam konnte sich den 3. Platz sichern, und das Jugend-Herrenteam konnte den 8. Platz belegen. In der Gesamtwertung erreichten die beiden Jugendteams den 3. Platz. Die zwei Erwachsenen-Damenteams haben den 12. und den 15. Platz belegt, und das Erwachsenen-Herrenteam konnte mit seinem 8. Platz zufrieden sein.

Insgesamt hatten die Athletinnen und Athleten viel Spass und Freude am Wettkampf und konnten mit einem Lächeln nach Hause fahren. (kh/)