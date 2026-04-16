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Hilfreiche «Wasserratten»

  16.04.2026 Fricktal, Sport
Auf die Wasserrettung verstehen sich die Fricktaler Schwimmer gut. Foto: zVg
Auf die Wasserrettung verstehen sich die Fricktaler Schwimmer gut. Foto: zVg

Starke Leistung: SLRG Fricktal wieder auf dem Podest

Die SLRG Fricktal sicherte sich am 22. März am jährlichen Städtewettkampf in Bern erneut einen Podestplatz. Die Athleten zeigten dabei starke Leistungen.

Am Sonntagmorgen reiste die SLRG Fricktal mit fünf ...

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