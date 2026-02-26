Hilfreiche Warenspenden an Armutsbetroffene in der Region

«2x Weihnachten»: Über 20 Tonnen für Menschen im Aargau

Das Aargauer Rote Kreuz verteilt in diesen Tagen über 20 Tonnen Warenspenden aus der nationalen Sammelaktion «2x Weihnachten» an 69 soziale Einrichtungen und unterstützt damit rund 7’400 Menschen. Beim Sortieren in der Bleichi in Wohlen waren auch Fricktalerinnen im Einsatz.

In der Bleichi in Wohlen sortieren und verpacken freiwillige Helferinnen und Helfer vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Kanton Aargau mit Hochdruck Warenspenden: haltbare Lebensmittel wie Pasta, Müsli, Öl, Zucker und Kaffee sowie Körperhygieneartikel. Jedes Paket wird sorgfältig geprüft und für die Auslieferung vorbereitet, bevor es zu 69 Institutionen gebracht wird. Diese reichen die Geschenkpakete an armutsbetroffene Familien und Einzelpersonen weiter.

Die Nachfrage nach Unterstützung ist hoch: Im Jahr 2024 waren rund 743 000 Menschen in der Schweiz von Armut betroffen. Dank «2x Weihnachten» kann das Haushaltsbudget der Betroffenen punktuell entlastet werden, so dass sie sich auch mal einen Wunsch erfüllen oder eine dringende Anschaffung tätigen könne. Seit diesem Jahr übernimmt die Zivilschutzorganisation (ZSO) Aargau Ost neben den Fahrten auch die Disposition der Lieferungen. Mit ihren Einsatzfahrzeugen transportiert sie die Warenspenden direkt zu den Institutionen im ganzen Kanton. Diese Zusammenarbeit entlastet das SRK Kanton Aargau organisatorisch und stellt sicher, dass die Spenden effizient verteilt werden.

Bei der diesjährigen Sortieraktion in Wohlen packen auch die Fricktalerinnen Marie-Helen Roniger (Verantwortliche «2x Weihnachten») Colette Basler (Grossrätin) und Patti Basler (Kabarettistin) an. Das Thema Armut ist allen dreien ein wichtiges Anliegen. So meint Patti Basler: «Meine Schwester und ich lernten schon als Kinder mit Bedürftigen zu teilen, das gehört zu unseren Grundwerten.» Und Colette Basler ergänzt: «Ich hatte in meinem Leben sehr viel Glück, das haben nicht alle. Für mich ist deshalb klar: Wenn ich die Möglichkeit habe, armutsbetroffene Menschen zu unterstützen, mache ich das». Auch Regula Kiechle, Geschäftsführerin SRK Kanton Aargau, ist dabei und freut sich: «Ein 2x-Weihnachts-Paket für den täglichen Bedarf kommt dort an, wo Menschen im Aargau in Not sind. Meinen herzlichen Dank geht an die Spendenden, die Rotkreuz-Freiwilligen und die ZSO Aargau Ost.» (mgt/nfz)