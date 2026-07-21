Hilfe in der Not

16 Kinder trafen sich zum Ferienspass des Samaritervereins Frick im Mehrzweckgebäude Racht, um etwas über «Erste Hilfe» zu erfahren. Wie reagieren bei Sonnenstich, Schürfungen, nach einem Sturz, bei einer bewusstlosen Person am Boden? Alles gespielt von den Kindern. ...

16 Kinder trafen sich zum Ferienspass des Samaritervereins Frick im Mehrzweckgebäude Racht, um etwas über «Erste Hilfe» zu erfahren. Wie reagieren bei Sonnenstich, Schürfungen, nach einem Sturz, bei einer bewusstlosen Person am Boden? Alles gespielt von den Kindern. Fleissig wurden Bewusstlosenlagerung, Auswaschen und Abdecken von Wunden, sowie das Anlegen eines Stützverbandes geübt. Die Ersthelfenden waren sehr motiviert und unterstützten sich gegenseitig. Die Glace als Abkühlung durfte natürlich auch nicht fehlen. Es ist eine Freude den jungen Menschen beim Einsatz zuzuschauen.

(mgt)