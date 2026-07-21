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Hilfe in der Not

  21.07.2026 Frick
Sie wissen jetzt auch, wie sie einen Stützverband anlegen müssen. Foto: zVg
Sie wissen jetzt auch, wie sie einen Stützverband anlegen müssen. Foto: zVg

16 Kinder trafen sich zum Ferienspass des Samaritervereins Frick im Mehrzweckgebäude Racht, um etwas über «Erste Hilfe» zu erfahren. Wie reagieren bei Sonnenstich, Schürfungen, nach einem Sturz, bei einer bewusstlosen Person am Boden? Alles gespielt von den Kindern. ...

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