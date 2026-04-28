Hilfe für Niger

Der Niger steht erneut vor einer schweren Ernährungskrise infolge wiederholter klimatischer Extremereignisse. In der letzten Regenzeit führten anhaltende Trockenphasen, lokale Überschwemmungen und Hagel zu erheblichen Ernteausfällen. Bis Ende 2025 waren über 246 000 ...

Der Niger steht erneut vor einer schweren Ernährungskrise infolge wiederholter klimatischer Extremereignisse. In der letzten Regenzeit führten anhaltende Trockenphasen, lokale Überschwemmungen und Hagel zu erheblichen Ernteausfällen. Bis Ende 2025 waren über 246 000 Menschen in mehr als 1000 Dörfern von diesen Ereignissen betroffen. Viele betroffene Haushalte haben ihre Nahrungsmittelreserven bereits stark reduziert oder vollständig aufgebraucht. Der Regierungsrat folgt dem Gesuch von SWISSAID und spricht 40 000 Franken Nothilfe für 2000 infolge von Dürre und Überschwemmungen von Hunger bedrohte Familien im Niger. (mgt)