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Hilfe für Niger

  28.04.2026 Aargau

Der Niger steht erneut vor einer schweren Ernährungskrise infolge wiederholter klimatischer Extremereignisse. In der letzten Regenzeit führten anhaltende Trockenphasen, lokale Überschwemmungen und Hagel zu erheblichen Ernteausfällen. Bis Ende 2025 waren über 246 000 ...

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