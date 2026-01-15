Hier entsteht der Fricktaler Seilpark

Im Rheinfelder Gebiet Wasserloch entsteht derzeit ein grosser Waldseilpark. Rund 600 000 Franken werden investiert. Die Eröffnung soll Anfang Juni erfolgen.

Valentin Zumsteg

Es wird fleissig gearbeitet im Rheinfelder Waldgebiet Wasserloch. Hier, in der Nachbarschaft der Sportanlagen Schiffacker, entsteht in den kommenden Monaten ein neuer Waldseilpark; der aktuell einzige im Kanton Aargau. Die ersten beiden Plattformen des Kinderparcours sind bereits zu erkennen. «Am 5. Januar haben wir mit den Arbeiten begonnen. Es läuft gut», erklärt Reto Schweizer. Er ist Geschäftsleiter der Firma «Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH», welche den Rheinfelder Seilpark bauen und betreiben wird. In den ersten Tagen haben Baumpf leger Totholz und Efeu entfernt. Jetzt laufen bereits die eigentlichen Bauarbeiten.

20 000 Besucher werden erwartet

Die Routenplanung ist fast abgeschlossen, wie Schweizer erklärt: «Bis zur Eröffnung wollen wir fünf bis sechs Parcours erstellen, hinzu kommen zwei Kinderparcours.» Dazu sollen insgesamt rund 100 Plattformen in den Bäumen montiert werden. «Wir wollen ein niederschwelliger Seilpark sein, der auch von Menschen mit Einschränkungen genutzt werden kann», betont Reto Schweizer. Die Pläne gehen aber noch weiter: «Nach einem Jahr möchten wir auch einen Rollstuhl-Parcours realisieren. Dazu sind wir auf Sponsoren angewiesen, denn dieses Angebot wird sich finanziell nie rechnen.» Schweizer geht davon aus, dass bis zum Endausbau in ein paar Jahren insgesamt zehn bis zwölf Parcours entstehen werden. «Eine Herausforderung ist, dass wir hier nur 90 Bäume nutzen dürfen. Das wird aber auf jeden Fall ein toller Seilpark», betont Schweizer.

Die Firma «Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH» betreibt bereits den Seilpark auf der Wasserfallen im Baselbiet. Dort werden pro Jahr rund 10 000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet. «In Rheinfelden rechnen wir mit gut 20 000 Besuchern pro Jahr. Ich weiss aber nicht, ob wir das bereits 2026 erreichen, weil wir die erste Saison später starten», sagt Reto Schweizer. Die hohen Erwartungen an die Besucherzahlen erklären sich mit der zentralen Lage von Rheinfelden und der guten Verkehrserschliessung, eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe des Schiffackers.

Im Juni soll es losgehen

Die Planungen für den Waldseilpark Rheinfelden haben vor rund sechs Jahren begonnen. Es kam immer wieder zu Verzögerungen. Eigentümerin der Anlage wird die «Waldseilpark Rheinfelden GmbH», an der die Ortsbürgergemeinde Rheinfelden, die Betreiberfirma «Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH» sowie ihre Partnerfirma «Adrian Lötscher GmbH» zu je einem Drittel beteiligt sind. «Wir investieren zwischen 600 000 und 630 000 Franken», schildert Schweizer. Die Rheinfelder Ortsbürger gewähren der «Waldseilpark Rheinfelden GmbH» dazu ein zinsloses Darlehen in der Höhe von 440 000 Franken, das innert zehn Jahren zurückbezahlt werden muss.

«Unser Ziel ist, dass wir den Waldseilpark Rheinfelden Anfang Juni 2026 eröffnen können», erklärt Reto Schweizer. Er freut sich, dass es nach Jahren der Planung und der politischen Diskussion jetzt an die Realisierung des neuen Rheinfelder Freizeitangebots geht.