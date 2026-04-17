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Höhere Tarife

  17.04.2026 Nordwestschweiz

Der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) plant zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember seine Tarife um durchschnittlich 3,4 Prozent zu erhöhen. Nach drei Jahren konstanter Preise reagiert der TNW damit auf die überproportional gestiegenen Kosten, auch in Zusammenhang mit dem deutlich ...

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