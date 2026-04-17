Höhere Tarife

Der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) plant zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember seine Tarife um durchschnittlich 3,4 Prozent zu erhöhen. Nach drei Jahren konstanter Preise reagiert der TNW damit auf die überproportional gestiegenen Kosten, auch in Zusammenhang mit dem deutlich ...

Der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) plant zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember seine Tarife um durchschnittlich 3,4 Prozent zu erhöhen. Nach drei Jahren konstanter Preise reagiert der TNW damit auf die überproportional gestiegenen Kosten, auch in Zusammenhang mit dem deutlich ausgebauten Angebot in der Region. Für Tariferhöhungen sind gemäss ÖV-Gesetzen noch die Regierungsratsbeschlüsse in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft notwendig. Die letzte Tariferhöhung des TNW fand im Dezember 2023 statt.

Wie viel die verschiedenen Tickets und Abos künftig kosten werden, wird der TNW in der zweiten Jahreshälfte kommunizieren. (nfz)