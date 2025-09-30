Immobilien
Höhere Hürden bei Einbürgerungen

  30.09.2025 Aargau

Nachdem mehrere parlamentarische Vorstösse den Regierungsrat verpflichteten, eine Gesetzesänderung mit Verschärfungen bei den Einbürgerungen vorzulegen, unterbreitet er diese nun dem Grossen Rat zur Beschlussfassung. Die Vorlage sieht eine Verschärfung bei den ...

