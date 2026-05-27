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Höhere Erwartungen

  27.05.2026 Zuzgen
Wieder einmal an einem Wettkampf dabei: die Brass Band Zuzgen. Foto: zVg
Wieder einmal an einem Wettkampf dabei: die Brass Band Zuzgen. Foto: zVg

Brass Band Zuzgen

Nach mehreren Jahren ohne Wettkampf trat die Brass Band Zuzgen, verstärkt durch einige Mitglieder der Jugendband Wegenstettertal, vier Aushilfen und weiteren Musikanten, in der 2. Klasse Brass Band am Eidgenössisches Musikfest in Biel an.

Das ...

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