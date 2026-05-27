Höhere Erwartungen

Nach mehreren Jahren ohne Wettkampf trat die Brass Band Zuzgen, verstärkt durch einige Mitglieder der Jugendband Wegenstettertal, vier Aushilfen und weiteren Musikanten, in der 2. Klasse Brass Band am Eidgenössisches Musikfest in Biel an.

Brass Band Zuzgen

Nach mehreren Jahren ohne Wettkampf trat die Brass Band Zuzgen, verstärkt durch einige Mitglieder der Jugendband Wegenstettertal, vier Aushilfen und weiteren Musikanten, in der 2. Klasse Brass Band am Eidgenössisches Musikfest in Biel an.

Das Selbstwahlstück «Napoléon» und das Aufgabenstück «Miss Cool meets the Cat» wurden innerhalb von nur elf Wochen in intensiven Gesamtund Registerproben einstudiert. Durch seine stets positive Art und die bestens vorbereiteten Musikstunden, gelang es dem Dirigenten Valentin Sacher, die Musizierenden zu motivieren und zu begeistern.

Am Sonntagmorgen nach Auffahrt reiste die Brass Band nach Biel und begann kurz nach 10 Uhr ihren Vortrag. Leider gelang nicht alles nach Wunsch. Vor allem im Aufgabenstück hatten die Musikanten Mühe mit dem Tempo und dem Zusammenspiel. Möglicherweise spielten dabei die ungewohnte Akustik und der besondere Rahmen des Eidgenössischen Musikfestes eine Rolle. Das Wahlstück konnte im Anschluss überzeugender präsentiert werden. Nach dem Konzertprogramm folgte ein straffer Zeitplan mit Vereinsfoto, Mittagessen und anschliessender Marschmusik. Der Auftritt auf der Parademusikstrecke gelang insgesamt ordentlich, auch wenn einige Punkte verschenkt wurden. Als am Abend die Punktezahl bekannt wurde, war die Enttäuschung sichtbar. Die Erwartungen lagen nach den intensiven Probewochen höher. (mgt)