Höhere Einnahmen und höhere Rückstellungen

Die Gemeindeversammlung der Rheinfelder Ortsbürger am Montag war nur von kurzer Dauer. Die erstmals von Stadtpräsidentin Claudia Rohrer geleitete Versammlung hatte für einmal keine grösseren Geschäfte zu behandeln. Der Jahresabschluss 2025 der Ortsbürgergemeinde fiel mit 700 000 Franken positiv aus. Neben höheren Einnahmen führten Verschiebungen bei den Ausgaben zu einem besseren Ergebnis. Der auf Wunsch vieler Immobilienbesitzer neu ausgehandelte Baurechtsvertrag im Augarten führte in der Rechnung zu höheren Einnahmen, aber auch zu deutlich höheren Rückstellungen. Dies, weil der Wert der Augarten-Immobilien beim Heimfall am Ende der Laufzeit des Baurechts neu dem tatsächlichen Wert entspricht.

Alle Traktanden wurden von den 59 anwesenden Ortsbürgern einstimmig angenommen. Neu in das Ortsbürgerrecht der Stadt Rheinfelden wurde Marcel Brunner aufgenommen. An der Versammlung erwähnte Geschäftsführer Peter Tanner auch die erfolgreiche Eröffnung des Waldseilparks. Nach ersten Gedanken vor über 20 Jahren wurde dieses Vorhaben erstmals vor sieben Jahren konkreter, als man mit den professionellen Betreibern des Waldseilparks auf der Wasserfallen Kontakt aufnahm. Neben ihren Aufgaben bei der Pflege und Nutzung des Waldes sieht sich die Ortsbürgergemeinde auch in der Pflicht, Aufgaben für die Gesellschaft zu übernehmen. Dazu gehören neben dem Betrieb des Fricktaler Museums auch die Unterstützung der Jugendbetreuung in Rheinfelden und der Sportplätze Schiffacker. Mit dem Waldseilpark unterstützt die Ortsbürgergemeinde nun ein Projekt, welches den Jugendlichen und sportlich Aktiven eine sinnvolle Freizeitaktivität im Wald ermöglicht. Bei der Eröffnung am letzten Wochenende war einiges los. Kleinere und grössere Kletterer wagten sich auf den Seilpark. Die Mutigsten erklommen gar hohe Baumwipfel, bevor sie sich, gesichert am Seil, rasant wieder in Richtung Boden fallen liessen. Die Reaktionen der Besucher waren durchwegs positiv. (WH)