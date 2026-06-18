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Höhere Einnahmen und höhere Rückstellungen

  18.06.2026 Rheinfelden

Die Gemeindeversammlung der Rheinfelder Ortsbürger am Montag war nur von kurzer Dauer. Die erstmals von Stadtpräsidentin Claudia Rohrer geleitete Versammlung hatte für einmal keine grösseren Geschäfte zu behandeln. Der Jahresabschluss 2025 der Ortsbürgergemeinde fiel ...

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