Höhere Bauinvestitionen

Die Bauausgaben im Kanton Aargau beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 4405 Millionen Franken. Das sind rund 66 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Besonders deutlich sind die Ausgaben im übrigen privaten Bau gestiegen, das heisst Bauprojekte, die nicht zum privaten Wohnungs- oder ...

Die Bauausgaben im Kanton Aargau beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 4405 Millionen Franken. Das sind rund 66 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Besonders deutlich sind die Ausgaben im übrigen privaten Bau gestiegen, das heisst Bauprojekte, die nicht zum privaten Wohnungs- oder Industrieund Gewerbebau zählen. Diese Zunahme betrug 69 Millionen Franken, im Industrie- und Gewerbebau 53 Millionen Franken. Im Gegensatz dazu sind die Investitionen im privaten Wohnungsbau um 67 Millionen Franken gesunken. Die Ausgaben für den öffentlichen Bau haben um 11 Millionen Franken zugenommen. Aktuelle Auswertungen zeigen, dass im Jahr 2023 im Aargau 1055 neue Gebäude mit Wohnnutzung und darin 4193 neue Wohnungen entstanden sind. Von den neuen Gebäuden sind 589 Einfamilienhäuser, 397 Mehrfamilienhäuser und 69 Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung oder Wohngebäude mit Nebennutzung. (nfz)