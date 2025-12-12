Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Höhere Bauinvestitionen

  12.12.2025 Aargau

Die Bauausgaben im Kanton Aargau beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 4405 Millionen Franken. Das sind rund 66 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Besonders deutlich sind die Ausgaben im übrigen privaten Bau gestiegen, das heisst Bauprojekte, die nicht zum privaten Wohnungs- oder ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote