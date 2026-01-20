Höhere Arbeitslosigkeit

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im Dezember 2025 insgesamt 13 192 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,3 Prozentpunkte zugenommen. Schweizweit erhöhte sich die Quote gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr nahm sie um 0,3 Prozentpunkte zu. Im Bezirk Laufenburg erreichte sie 3,1 Prozent, im Bezirk Rheinfelden 3,4 Prozent. Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Aargau waren im Dezember 2025 insgesamt 843 Personen mehr als im Vormonat als arbeitslos gemeldet. Im Dezember 2025 wurden im Aargau insgesamt 19 894 Stellensuchende registriert, 546 mehr als im Vormonat. Durchschnittlich waren die im Dezember 2025 abgemeldeten Stellensuchenden 250 Tage auf Stellensuche. Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle: Sie benötigten im Durchschnitt 324 Tage, um eine neue Arbeit zu finden. (nfz)