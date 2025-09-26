Höhenmeter und Strohskulpturen

RV Sulz-Tour in den Schwarzwald

Die in der Rennvelo-Saison jeden Sonntag stattfindende Tour des Radfahrervereins Helvetia Sulz führte vergangenes Wochenende in den Schwarzwald.

Von Sulz aus radelten die 14 Frauen und Männer via Koblenz und Gurtweil nach Witznau, entlang dem Witznauer Stausee und auf der berüchtigten Betonstrasse der Schwarza entlang hoch bis zum 1020 m.ü.M. liegenden Kulminationspunkt in Höchenschwand. Nicht nur die Bergfahrt in der abgelegenen und naturbelassenen Gegend ist jeweils eindrücklich, sondern auch der Besuch bei der Strohskulpturen-Ausstellung in Höchenschwand. In rasanter Fahrt brausten die Rennradfahrerenden danach via Albtal zurück nach Albbruck, Laufenburg und Sulz. Die Sonntagsrunde mit 80 Kilometern Distanz und beinahe 1000 Höhenmetern hatte es in sich.

Am kommenden Sonntag wird im Rahmen der 50-Jahre-Jubiläumsfeier der Jungradler statt der Sonntagstour eine gemeinsame Fahrt mit den Nachwuchsfahrerinnen und -fahrern stattfinden. Dabei werden bei den vielen Teilnehmern wohl gute Erinnerungen geweckt, waren doch die Fahrten in den Nachwuchsabteilungen für viele der heutigen Rennfahrer Einstieg in ein über Jahre gebliebenes und beliebtes Hobby. (mgt)