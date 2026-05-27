HÖHENFLÜGE AUF DEM TRAMPOLIN

In der Pilatus Arena in Kriens fanden die Schweizer Meisterschaften im Trampolinturnen statt. Über 170 Athletinnen und Athleten kämpften um die begehrten Meistertitel. In der Kategorie U11 Girls sicherte sich Zoe Wiget aus Kaiseraugst den 1. Platz und somit die Goldmedaille. Mia Jeger ...

In der Pilatus Arena in Kriens fanden die Schweizer Meisterschaften im Trampolinturnen statt. Über 170 Athletinnen und Athleten kämpften um die begehrten Meistertitel. In der Kategorie U11 Girls sicherte sich Zoe Wiget aus Kaiseraugst den 1. Platz und somit die Goldmedaille. Mia Jeger aus Möhlin erturnte sich den 2. Platz, gefolgt von Jolina Heyoppe, ebenfalls aus Möhlin, auf dem 3. Platz. Alle drei Podestplätze sicherten sich die Athletinnen des NKL Liestal. Herzliche Gratulation und weiterhin viel Erfolg! Das Bild zeigt Mia Jeger (von links), Zoe Wiget und Jolina Heyoppe. (mgt)