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HÖHENFLÜGE AUF DEM TRAMPOLIN

  27.05.2026 Fricktal, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

In der Pilatus Arena in Kriens fanden die Schweizer Meisterschaften im Trampolinturnen statt. Über 170 Athletinnen und Athleten kämpften um die begehrten Meistertitel. In der Kategorie U11 Girls sicherte sich Zoe Wiget aus Kaiseraugst den 1. Platz und somit die Goldmedaille. Mia Jeger ...

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