Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Hexen, Feuer und Regen

  17.02.2026 Laufenburg

Am Samstag zogen Hexen, Geister und Dämonen durch die dunklen Gassen der beiden Laufenburger Altstädte. Trotz anhaltendem Regen liessen sich viele Besucher das Spektakel nicht entgehen.

Loris Gallidoro

Wenn in Laufenburg Fasnachtssamstag ist, gehört die Nacht ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote