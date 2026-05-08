Elf Kinder aus den Pfarreien Wittnau und Wölflinswil-Oberhof feierten am Sonntag, 26. April, ihre Erstkommunion. Der festliche Gottesdienst unter dem Motto «Heute will ich bei dir zu Gast sein» wurde von ...

Erstkommunion in Wölflinswil: Strahlende Kinder und grosse Freude

Elf Kinder aus den Pfarreien Wittnau und Wölflinswil-Oberhof feierten am Sonntag, 26. April, ihre Erstkommunion. Der festliche Gottesdienst unter dem Motto «Heute will ich bei dir zu Gast sein» wurde von zahlreichen Angehörigen sowie Mitgliedern der Pfarreien mitgefeiert. Das Motto nahm Bezug auf die Erzählung von Zachäus, in der Jesus einem Menschen begegnet, sich selbst als Gast einlädt und ihm Annahme sowie einen Neuanfang schenkt. Die Kinder wurden von den Katechetinnen Caroline Küng und Marlene Schilling auf diesen besonderen Schritt im Glauben vorbereitet. Die Musikgesellschaft Wölflinswil umrahmte den anschliessenden Apéro und sorgte für einen stimmungsvollen Ausklang des Festtages. (mgt)