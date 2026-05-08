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«Heute will ich bei dir zu Gast sein»

  08.05.2026 Wölflinswil
Die Kinder mit den Katechetinnen Marlene Schilling (links) und Caroline Küng. Foto: zVg
Die Kinder mit den Katechetinnen Marlene Schilling (links) und Caroline Küng. Foto: zVg

Erstkommunion in Wölflinswil: Strahlende Kinder und grosse Freude

Elf Kinder aus den Pfarreien Wittnau und Wölflinswil-Oberhof feierten am Sonntag, 26. April, ihre Erstkommunion. Der festliche Gottesdienst unter dem Motto «Heute will ich bei dir zu Gast sein» wurde von ...

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