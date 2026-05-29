Im Beisein von vielen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fand heute Freitag die Grundsteinlegung für das Technologiezentrum Laufenburg (TZL) der FlexBase Group statt. «Heute ist ein wahrer Freudentag», so Marcel Aumer, Gründer und CEO der FlexBase Groupe. Seit er im Dezember 2023 den Kaufvertrag für das ehemalige Swissgrid-Areal in Laufenburg unterschrieben habe, sei viel passiert. Der Spatenstich für das Technologiezentrum mit KI-Rechenzentrum sowie aktuell die weltweit grösste Flow-Batterie fand am 5. Mai 2025 statt. Und nun, 13 Monate später, wurde mit der Grundsteinlegung in der 27 Meter tiefen Baugrube bereits der nächste Meilenstein gesetzt. Das Loch für die Zeitkapsel mit verschiedensten Dokumenten grub Marcel Aumer mit dem Bagger gleich selbst. Um es wieder zu schliessen griffen er, Stadtammann René Leuenberger, Architekt Christian Frei sowie Erne-CEO Giuseppe Santagada gleich selbst zu Schaufeln.(sh)



Ausführlicher Bericht mit weiteren Fotos in der nächsten Printausgabe der NFZ.

