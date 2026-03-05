Herznach verteidigte seinen Titel

Anlässlich der letzten A-Runde am vergangenen Donnerstag in Sulz konnte die Mannschaft aus Herznach ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Die Faustballer des MTV erzielten 86 Punkte

Anlässlich der letzten A-Runde am vergangenen Donnerstag in Sulz konnte die Mannschaft aus Herznach ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Mit einer beeindruckenden Punktzahl von 86 von insgesamt 88 möglichen Punkten sicherte sich das Team den ersten Platz. Wittnau 1 erreichte mit 76 Punkten den zweiten Rang, während Oeschgen 1 mit 62 Punkten auf dem dritten Platz landete. In der Wintermeisterschaft 2025/26 des KTV-Fricktal traten insgesamt 61 Mannschaften an, verteilt auf fünf Stärkeklassen. Der Startschuss zur Meisterschaft fiel am 15. Oktober 2025 in Sulz/Laufenburg. Der Wettbewerb endet am Dienstag, 10. März, in Münchwilen.

Spannende Begegnungen

Die erste Begegnung zwischen den beiden Dauerrivalen der letzten Jahre, Wittnau 1 und Herznach 1, endete mit einer Punkteteilung. Besonders im ersten Satz setzten sich die Wittnauer klar gegen die Herznacher durch. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, dass dies die einzigen beiden Verlustpunkte für Herznach auf dem Weg zur Titelverteidigung sein würden. Mit Magden 1 und Oeschgen 1 meldeten sich zudem zwei weitere Mannschaften mit Titelambitionen. Beide Teams zeigten in den ersten Runden starke Leistungen und platzierten sich in den vordersten Rängen.

In den folgenden Runden überzeugten die Herznacher mit konstanten Leistungen. Gegen die Mitfavoriten gingen sie nach teils umkämpften Partien jeweils als Sieger aus der Halle. Im Gegensatz dazu verloren die Wittnauer wichtige Punkte gegen andere Konkurrenten und wurden zusätzlich durch Verletzungspech geschwächt. In der abschliessenden Runde sicherte sich Herznach 1 den Titel durch Siege gegen Sulz 1, FB Oeschgen 1 und MTV Gipf-Oberfrick 1. Damit wurden sie verdient zum Wintermeister des KTV-Fricktal gekrönt. (mgt)