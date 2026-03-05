Immobilien
Herznach verteidigte seinen Titel

  05.03.2026 Sport
Das Siegerfoto mit (stehend) Manuel (verletzt), Guido (Angriff) sowie (knieend) René (Service), Ruedi und Rolf (Abwehr/Zuspiel). Foto: zVg
Die Faustballer des MTV erzielten 86 Punkte

Anlässlich der letzten A-Runde am vergangenen Donnerstag in Sulz konnte die Mannschaft aus Herznach ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Mit einer beeindruckenden Punktzahl von 86 von insgesamt 88 möglichen ...

