Herzenswünsche erfüllen – gemeinsam Freude schenken

Weihnachten ist die Zeit der kleinen Gesten, die Grosses bewirken. Mit einer besonderen Aktion möchten die Raiffeisenbanken Regio Laufenburg und Regio Frick-Mettauertal wie bereits im letzten Jahr Seniorinnen ...

Wunschbaumaktion für Seniorinnen und Senioren geht in die zweite Runde

Weihnachten ist die Zeit der kleinen Gesten, die Grosses bewirken. Mit einer besonderen Aktion möchten die Raiffeisenbanken Regio Laufenburg und Regio Frick-Mettauertal wie bereits im letzten Jahr Seniorinnen und Senioren in den Alterszentren Bruggbach in Frick und Klostermatte in Laufenburg sowie im Pf legeheim Haus Rheinblick in Laufenburg ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Idee ist einfach, aber berührend: Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Alterszentren und des Pflegeheims haben ihre persönlichen Wünsche auf Wunschherzen geschrieben – insgesamt 230 Herzenswünsche. Manche wünschen sich Süssigkeiten, andere ein Buch oder warme Socken. Dinge, die für uns selbstverständlich erscheinen, bedeuten für sie oft ein Stück Geborgenheit. «Einige ältere Menschen haben keine Familie mehr oder bekommen nur selten Besuch. Wir möchten ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen sind», erklärt Marc Jäger, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal. Seit dem 25. November stehen in den Geschäftsstellen der beiden Banken festlich geschmückte Weihnachtsbäume. Wer mitmachen möchte, nimmt sich einen Wunschzettel vom Baum, besorgt das Geschenk mit einem maximalen Wert von 30 Franken, verpackt es liebevoll und bringt es bis spätestens am 12. Dezember in eine der Geschäftsstellen in Frick, Gansingen, Kaisten oder Laufenburg. Die Geschenke werden Mitte Dezember durch die beiden Raiffeisenbanken an die Bewohnerinnen und Bewohner überreicht. «Es geht nicht um den Wert des Geschenks, sondern um die Geste und das Miteinander», betont Marc Meier, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Regio Laufenburg. (mgt)

Die Wunschbäume und ihre Standorte

Die Wunschbäume mit den Wunschzetteln stehen ab Dienstag, 25. November, in den Raiffeisenbanken in Eiken, Frick, Gansingen, Gipf-Oberfrick, Herznach, Kaisten und Laufenburg bereit. Während verschiedener Adventsanlässe sind die Wunschbäume etwas länger zugänglich: Freitag, 28. November, bis 20 Uhr in Kaisten; Donnerstag, 4. Dezember, bis 19 Uhr in Eiken sowie Mittwoch, 10. Dezember, bis 19 Uhr in Gipf-Oberfrick.