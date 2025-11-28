Herr Schiedsrichter, wir hätten da eine Frage

Das wird ein grosser Sonntag: Mini-Handballspieltag im Möhliner Steinli

Handball bedeutet Dramatik, Spannung und Dynamik. Und manchmal geht er einfach ans Herz – an diesem Sonntag gibt es im Steinli die Garantie darauf.

Herzlich willkommen zum 37. Mini-Spieltag in der neuen Steinlihalle A! Was einst von Robert Soder als bescheidener Anlass ins Leben gerufen wurde, hat sich mittlerweile zum ausgebuchten «Nachwuchs-Event» entwickelt. Mehr als 40 Kinder-Teams beziehungsweise zirka 250 Kinder werden sich spielerisch in verschiedenen leistungsgerechten Gruppen messen. Die ersten Begegnungen finden ab 9 Uhr für die Beginners der U7 und U9 auf jeweils drei nebeneinander liegenden Spielflächen statt. Gegen 17 Uhr gehen die letzten Spiele der U11 Challengers über die Bühne. Ein Spiel dauert jeweils 13 Minuten, dazwischen sind zwei Minuten für den Wechsel der nächsten Teams berechnet.

Die ganze Familie freut sich

Es ist das Turnier im Nachwuchsbereich, das die jüngsten handballspielenden Kinder erstmals Wettkampf-Feeling auf spielerische Art und vor Publikum erleben lässt. Besonders ist auch, dass die NLB- Mannschaft des TV Möhlin an diesem Tag tatkräftig mithilft, sei es als Schiedsrichter oder im Beizli. Die Hauptorganisation des Turniers liegt bei Amélie Arndt, Elinor Sager und Dominic Tiefenauer.

Für das leibliche Wohl wird für die Kinder sowie deren Angehörige im TVM-Beizli reichlich gesorgt.

Die ganze TV Möhlin-Familie freut sich auf begeisterte Eltern und alle anderen Fans, auf viele tolle sportliche Momente auf dem Spielfeld und auf bestimmt interessante Begegnungen im Steinli. (mgt/nfz)