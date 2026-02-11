Immobilien
«Herr Doktor, muess i unters Messer?»

  11.02.2026 Persönlich
Richard Altorfer hat sich vor kurzem pensioniert und seinen Verlag verkauft. Foto: zVg
Richard Altorfer: Arzt, Kolumnist und Verleger

Aufgewachsen in Rheinfelden, tätig als Arzt, Politiker, Verleger und Autor. Heute im «Unruhestand» wohnhaft in einer altrosafarbenen Villa in Neuhausen am Rheinfall. Ein reiches Leben mit immer neuen Wendungen, über ...

