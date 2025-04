Hermann-Keller-Strasse bekommt eine Baumallee

Am kommenden Montag, 7. April, beginnen die Bauarbeiten für die Sanierung und Umgestaltung der Hermann-Keller-Strasse. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit. Rund 3,8 Millionen Franken genehmigte die Einwohnergemeindeversammlung Rheinfelden im vergangenen Dezember für die Sanierung und Umgestaltung des östlichen Zugangs zur Altstadt. Darin eingeschlossen ist auch die Erneuerung der verschiedenen Werkleitungen. Der Strassenraum wird so gestaltet, dass verkehrsberuhigende Zonen geschaffen werden können. So entsteht unter anderem eine Baumallee zwischen dem Storchennestturm und dem Stadtpark West. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Sommer 2026. Bei der Zufahrt zum Parkplatz Storchennest und beim Knoten Hermann-Keller-Strasse/ Roberstenstrasse wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage gesteuert. Zudem wird der Verkehr in der Hermann-Keller-Strasse von der Roberstenstrasse bis zur Salinenstrasse im Einbahnregime geführt. Die Bus-Haltestelle «Stadtpark» in der Roberstenstrasse wird für den Bus Linie 86 provisorisch in den Parkweg und für den grenzüberschreitenden Bus Linie 7312 provisorisch in die Spitalstrasse verlegt. (mgt/nfz)