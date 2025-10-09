Herbstwanderung FC Möhlin

Nach der obligaten, ausgiebigen Vesper im Zug bestiegen fast alle die Gurtenbahn. Nach einer kurzen Wanderung erreichte die Gruppe die Grillstelle. Bald nach den ersten Fachgesprächen ...

Von der Sonne begleitet machte sich eine Delegation des FC Möhlin auf ihre Bettagswanderung.

Nach der obligaten, ausgiebigen Vesper im Zug bestiegen fast alle die Gurtenbahn. Nach einer kurzen Wanderung erreichte die Gruppe die Grillstelle. Bald nach den ersten Fachgesprächen über die Haut der Cervelats ging’s zurück zur Talstation der Gurtenbahn und mit dem Tram nach Muri zum Nachtlager. Am nächsten Tag begrüsste sie die Aare mit glasklarem Wasser. Sie begleiteten die Wellen von Muri bis Bern Bärengraben. Das Timing bis zum Mittagessen war so optimal, dass sie nur die ersten Tropfen der angekündigten Regenwolken trafen. Zurück im Fricktal wurden die Möhliner vom Himmel mit Tränen begrüsst, weil das schöne Wochenende schon vorbei war. (mgt)

