Herbstwanderung FC Möhlin

  09.10.2025 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Von der Sonne begleitet machte sich eine Delegation des FC Möhlin auf ihre Bettagswanderung.

Nach der obligaten, ausgiebigen Vesper im Zug bestiegen fast alle die Gurtenbahn. Nach einer kurzen Wanderung erreichte die Gruppe die Grillstelle. Bald nach den ersten Fachgesprächen ...

