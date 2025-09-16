Herbstwanderung am Magdener Bach

Herbstwanderung am Magdener Bach16.09.2025 Fricktal
In Magden fand kürzlich die jährliche Herbstwanderung der Fricktaler Turnveteranen Vereinigung statt. Organisiert und durchgeführt wurde diese von den Kollegen der Turnveteranen von Rheinfelden.
75 Turnveteraninnen und Turnveteranen machten sich auf die Wanderung. Diese führte entlang dem renaturierten Magdener Bach mit profunder Erklärungen zum Wasserhaushalt und der Geschichte der Sperranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Zum Abend essen mit den Nichtwanderern und Jassern traf man sich im Gemeindesaal. (mgt)