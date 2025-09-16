Immobilien
Herbstwanderung am Magdener Bach

  16.09.2025 Fricktal

In Magden fand kürzlich die jährliche Herbstwanderung der Fricktaler Turnveteranen Vereinigung statt. Organisiert und durchgeführt wurde diese von den Kollegen der Turnveteranen von Rheinfelden.

75 Turnveteraninnen und Turnveteranen machten sich auf die Wanderung. Diese ...

