Herbstliche Vorfreude

Möhlin lädt zum Herbstmarkt ein

Bald ist es wieder so weit: Am Sonntag, 12. Oktober, findet der traditionelle Herbstmarkt rund ums Melihus statt – und alle sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Zwischen 10 und 16 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein farbenfroher Markttag mit über 20 liebevoll gestalteten Ständen, die zum Entdecken und Geniessen einladen.

Ob duftende Änisbrötli, süsses Magenbrot, handgemachte Floristik, kreative Taschen, herbstliche Dekorationen, Strickwaren oder allerlei Köstlichkeiten aus der Region und vielem mehr, hier gibt es für alle etwas zu entdecken – sei es ein liebevolles Geschenk für jemanden Besonderen oder eine kleine Freude für sich selbst.

Auch die jüngsten Besucher kommen nicht zu kurz: Beim Kinderschminken können sie in fantasievolle Rollen schlüpfen, während das Team der Gemeindebibliothek Möhlin ab 11 Uhr stündlich mit einer Kindergeschichte in einer gemütlichen Atmosphäre zum Zuhören einlädt. Auch die bunte Tombola steckt voller Überraschungen – mit Preisen aus nah und fern, die nur darauf warten, gewonnen zu werden.

Für alle, die sich zwischendurch eine gemütliche Pause gönnen möchten, öffnet der Museumsverein Möhlin traditionell seine Kaffeestube im Melihus. Bei einer Tasse Kaffee und feinem, selbstgebackenem Kuchen lässt sich das bunte Markttreiben in aller Ruhe geniessen.

Der Museumsverein freut sich auf zahlreiche Gäste – und auch auf neue Mitglieder. (mgt)