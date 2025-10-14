Herbstkonzerte des Orchestervereins Rheinfelden

Nach «Very British» und «Vive la France» geht die Reise weiter gen Süden: das Orchester beider Rheinfelden spielt in den Herbstkonzerten am Sonntag, 26. Oktober, im Kurbrunnensaal und am Sonntag, 16. November, in der Christuskirche unter dem Motto «Bella Italia» ausschliesslich Werke italienischer Komponisten. Die musikalische Leitung des sinfonisch besetzten Orchesters mit Mitspielenden aus beiden Rheinfelden wird wieder Clara Kost haben. Bei einem italienischen Programm für klassisches Orchester kommt man natürlich an der italienischen Oper nicht vorbei. So werden vor allem Ouvertüren und Zwischenspiele bekannter und weniger bekannter (Opern-)Komponisten zu hören sein, allen voran Giuseppe Verdi (1813-1901; Triumphmarsch aus Aïda, Sinfonia aus Attila), Giacomo Puccini (1858-1924; Vorspiel zum 3. Akt aus Edgar) und Vincenzo Bellini (1801-1835; Sinfonia aus Norma). Aus der Oper Cavalleria rusticana von Pietro Mascagni (1863-1945) wird das «Intermezzo sinfonico» und das «Preludio e Siciliana» gespielt. Diese Musik war schon zu Lebzeiten des Komponisten überaus erfolgreich und diente später auch als Filmmusik.

Abseits der italienischen Oper wird die Suite No. 3 aus Antiche danze ed arie per liuto von Ottorino Respighi (1879-1936) zu hören sein. Der führende Vertreter neuerer italienischer Instrumentalmusik griff hier auf «alte Tänze und Weisen für Laute» aus dem 16. und 17. Jahrhundert zurück und arrangierte sie für Streichorchester. Ausserdem kommt die Sinfonia d-Moll (per la morte di Capuzzi) von Gaetano Donizetti (1797-1848) zur Aufführung. (mgt)

Premiere des Programms wird am Sonntag, 26. Oktober, um 17 Uhr im Kurbrunnensaal (Rheinfelden Schweiz) sein. Eine zweite Aufführung findet am Sonntag, 16. November, um 17 Uhr in der Christuskirche (Rheinfelden Baden) statt.