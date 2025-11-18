Morgen Mittwoch, 19. November, lädt die Musikschule Unteres Fricktal um 18.30 Uhr zum traditionellen Herbstkonzert der Talentförderung in den Saal der Musikschule in Rheinfelden ein. Die jungen Musikerinnen und Musiker präsentieren ein vielseitiges und anspruchsvolles Programm, das vom Barock bis in die Moderne reicht und die ganze Bandbreite ihres Könnens zeigt – mal feinsinnig und lyrisch, mal virtuos und mitreissend. Das Konzert bietet einen faszinierenden Einblick in die Arbeit der Talentförderung und zeigt, mit wie viel Begeisterung und musikalischem Ausdruck die Schülerinnen und Schüler musizieren. «Das Publikum darf sich auf einen stimmungsvollen Abend voller Musik freuen», heisst es in einer Medienmitteilung. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zugunsten des Musikalischen Förderfonds der Musikschule erhoben. «Die Musikschule freut sich über zahlreiche Besucherinnen jeden Alters, die die jungen Talente mit ihrem Applaus unterstützen und einen besonderen Konzertabend erleben möchten.» (mgt/nfz)