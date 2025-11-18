Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Herbstkonzert der Talentförderung

  18.11.2025 Rheinfelden

Morgen Mittwoch, 19. November, lädt die Musikschule Unteres Fricktal um 18.30 Uhr zum traditionellen Herbstkonzert der Talentförderung in den Saal der Musikschule in Rheinfelden ein. Die jungen Musikerinnen und Musiker präsentieren ein vielseitiges und anspruchsvolles Programm, das ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote