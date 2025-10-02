Herbstbeobachtung auf der Sternwarte

Am Samstag, 11. Oktober, findet ab 19.30 Uhr der öffentliche Beobachtungsabend statt. Interessierte haben die Gelegenheit, die Herbststernbilder kennenzulernen, mit dem Teleskop am Nachthimmel auf Entdeckungsreise zu gehen und den Planeten Saturn mit seinem schmalen Ring live zu erleben. Bei ...

Am Samstag, 11. Oktober, findet ab 19.30 Uhr der öffentliche Beobachtungsabend statt. Interessierte haben die Gelegenheit, die Herbststernbilder kennenzulernen, mit dem Teleskop am Nachthimmel auf Entdeckungsreise zu gehen und den Planeten Saturn mit seinem schmalen Ring live zu erleben. Bei bedecktem Himmel wird der Anlass um eine Woche auf den 18. Oktober verschoben (siehe dazu Website www.cheisacher.ch).Erreichbar ist die Sternwarte mit dem Auto wie folgt: zwischen Ampferenhöhe und Sulz, bei der Abzweigung Elfingen, ins kleine Waldsträsschen abbiegen und hinauf via Cheisacherhof zur Sternwarte. (mgt)