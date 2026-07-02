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Herausforderungen und Chancen

  02.07.2026 Fricktal
Michael Buik. Foto: zVg
Michael Buik. Foto: zVg

Michael Buik, neu Präsident des Vereins für Altersbetreuung im oberen Fricktal (VAOF), über das Leben im Alter im oberen Fricktal.

Vor einer Woche hat beim Verein für Altersbetreuung im oberen Fricktal (VAOF) mit der Verabschiedung von vier langjährigen Vorstandsmitgliedern sowie der ...

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