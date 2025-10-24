Herausfordernde Bedingungen

Bei schönstem Herbstwetter trafen sich die Talschützen zum Endschiessen auf 300 m. Rasch zeigte sich aber, dass wunderschönes Wetter nicht unbedingt optimal zum Schiessen ist. Leicht diesig präsentierte sicher der Blick durch die ...

Endschiessen der Talschützen Sulz

Bei schönstem Herbstwetter trafen sich die Talschützen zum Endschiessen auf 300 m. Rasch zeigte sich aber, dass wunderschönes Wetter nicht unbedingt optimal zum Schiessen ist. Leicht diesig präsentierte sicher der Blick durch die Visierung in Richtung Scheibe. Manch einer hatte ein Déjà-vu, prägten doch vergleichbare Bedingungen auch den Besuch am St. Galler Kantonalschützenfest im Sommer. Nichtsdestotrotz wurde der Wettkampf mit voller Motivation in Angriff genommen. Nach dem Erfolg im letzten Jahr wurde das Endschiessen dieses Jahr wieder als Min i-Kantonalschützen fest durchgeführt. So galt es wiederum, nicht nur in den verschiedenen bekannten Stichen wie Serie oder Kunst gegeneinander anzutreten, es sollte am Schluss auch ein Tagessieger mit dem besten Gesamtresultat aus den insgesamt vier angebotenen Stichen gekürt werden. Neben dem Taktieren um die besten Resultate kam auch die Kameradschaft nicht zu kurz.

Erstmals musste in diesem Jahr nicht eine ganze Woche gerätselt werden, wer sich den Sieg sichern konnte. Das Absenden wurde dieses Jahr noch am gleichen Abend in der Schützenstube durchgeführt. Nach einem feinen Nachtessen und vielen interessanten Gesprächen wurde das Rätsel um die Sieger des Endschiessens 2024 gelöst. Sowohl die Sieger der einzelnen Stiche wie auch die Besten der Gesamtwertung wurden mit schönen Preisen und einem verdienten Applaus der Kollegen geehrt. Der Gesamtsieg ging an Toni Weiss vor Sven Müller und Hanspeter Schraner. Die Siege in den einzelnen Stichen sicherten sich Gerhard Ehresheim (Verein), Toni Weiss (Kunst), Rainer Büchele (Serie) und Sven Müller (Sulzer).

Alle Resultate und Ranglisten unter www.talschuetzen.ch