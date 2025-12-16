Immobilien
Hellikon verlor rund zehn Prozent seiner Bevölkerung

  16.12.2025 Wegenstetten
Das Denkmal am Wegenstetter Friedhof mit den Namen aller Verstorbenen.
Am Weihnachtstag sind es 150 Jahre her, dass in Hellikon das Treppenhaus im Schulhaus einstürzte, 73 Menschen in den Tod riss und 35 Personen zum Teil schwer verletzte. Am Sonntag kam es zu einer pietätsvollen Gedenkfeier.

Willi Wenger

Die Erinnerung an das schlimme ...

