Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Helikoptereinsatz beim Rathaus - rund 35 Flüge am Mittwoch

  18.11.2025 Rheinfelden

 

Die Rheinterrasse beim Rheinfelder Rathaus wird mit Natursteinen neu gepflastert. Da der Materialtransport nicht über das Rathaus erfolgen kann, wird dafür als einfachste und kostengünstigste Option ein Helikopter eingesetzt.

Bei entsprechenden ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote