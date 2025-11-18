Helikoptereinsatz beim Rathaus - rund 35 Flüge am Mittwoch

Die Rheinterrasse beim Rheinfelder Rathaus wird mit Natursteinen neu gepflastert. Da der Materialtransport nicht über das Rathaus erfolgen kann, wird dafür als einfachste und kostengünstigste Option ein Helikopter eingesetzt.

Bei entsprechenden Witterungsbedingungen sind morgen Mittwoch, 19. November, rund 35 Flüge zur Rheinterrasse beim Rathaus geplant. Insgesamt müssen rund 14 Tonnen Steine plus Kiessand vom Übergabeplatz beim Salmenpark zum Rathaus angeliefert werden. Die Zufahrt zum Salmenpark bleibt für Einsatzfahrzeuge jederzeit zugänglich, die Sicherheit ist gewährleistet. (mgt/nfz)