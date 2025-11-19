Helikopter im Einsatz in Rheinfelden

Die Rheinterrasse beim Rheinfelder Rathaus wird mit Natursteinen neu gepflastert. Da der Materialtransport nicht über das Rathaus erfolgen kann, wird dafür als einfachste und kostengünstigste Option ein Helikopter eingesetzt. Insgesamt müssen rund 14 Tonnen Steine plus Kiessand vom Übergabeplatz beim Salmenpark zum Rathaus angeliefert werden. Der Einsatz läuft am Mittwochmorgen.