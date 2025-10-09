Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«hela ist eine extrem coole Institution»

  09.10.2025 Persönlich
Die hela ist seit Jahrzehnten ein beliebter Publikumsmagnet. Foto: sh Archiv
Die hela ist seit Jahrzehnten ein beliebter Publikumsmagnet. Foto: sh Archiv

Elf Jahre, davon zehn als Präsident, hat Raffael Blaser dem hela-Vorstand angehört. Wenn auch sein Nachfolger mit Patrick Bernhart bereits gewählt, so ist die 75. hela noch fest in den Organisationshänden von Raffael Blaser.

Susanne Hörth

...
X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote