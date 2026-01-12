Immobilien
Heiz, von und zu Schupfart

  12.01.2026 Schupfart
«Das war meine erste Frage: Muss ich nun keine Steuern mehr zahlen?» René Heiz, Ehrenbürger mit Humor. Hier beim geografischen Mittelpunkt des Fricktals, Gebiet Eichbüel, Schupfart. Foto: Ronny Wittenwiler
Sechzehn Jahre im Gemeinderat, drei als Vize-Ammann, die letzten neun als Gemeindeammann. An Silvester, dreizehn Stunden vor Ablauf seiner Amtszeit, traf die NFZ René Heiz zum Gespräch.

Ronny Wittenwiler

NFZ: René Heiz, fühlten Sie sich von ...

