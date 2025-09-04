Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Heiweh – Fernweh» begeistert das Publikum

  04.09.2025 Kaiseraugst
Was für ein Auftakt! Die Freude über die gelungene Premiere ist allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. Fotos: Simone Rufli
Was für ein Auftakt! Die Freude über die gelungene Premiere ist allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. Fotos: Simone Rufli

Standing Ovation für ein erneut grossartiges Kaiseraugster Musical

Zehn Jahre nach «Zustände wie im alten Rom» wird auf der Freilichtbühne vor der Kastellmauer im Dorfkern von Kaiseraugst wieder ein Musical aufgeführt. Am Dienstagabend feierte das ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote