Heisser Tag – laue Sommernacht

Der hochsommerliche Hitzetag verlangte den Athleten am 25. Fricktaler Abendschwinget in Gipf-Oberfrick alles ab. Am Abend boten die Temperaturen ideale Bedingungen für das Sommernachtsfest.

Ludwig Dünner

67 Aktiv- und 123 Jungschwinger kämpften am Samstag in Gipf-Oberfrick am 25. Fricktaler Abendschwinget um gute Rangierungen; die jungen Athleten zudem um Eichenlaub. Trotz der hohen Temperaturen verfolgten rund 850 Besucherinnen und Besucher die Wettkämpfe im Kurzholz. Als die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand, lockte das Sommernachtsfest weitere Gäste zum Werkhof an der Grimselstrasse.

Sportliche und kulinarische Leckerbissen

Ob Nachwuchsschwinger, Aktivschwinger oder Steinstösser: Die Besucherinnen und Besucher sahen trotz des heissen Sommerwetters Wettkämpfe auf hohem Niveau. Unzählige freiwillige Helferinnen und Helfer sorgten dafür, dass auch rund um die Sägemehlringe alles reibungslos funktionierte. In der Festwirtschaft, am Aussenstand und später am Abend in der Bar konnten sich die Gäste kulinarisch verwöhnen lassen. Das OK des 25. Fricktaler Abendschwingets zeigte sich mit dem Besucheraufmarsch und dem reibungslosen Festablauf zufrieden.

Kreative Lösungen gegen die Hitze

Da die Wetterprognosen für Samstag den heissesten Tag ankündigten, machte sich der Veranstalter bereits im Vorfeld Gedanken über Schattenplätze und Abkühlmöglichkeiten für Besucherinnen, Besucher und Wettkämpfer. Besonders gefragt waren die Schattenplätze in der offenen Halle des Werkhofs, in der die Festwirtschaft untergebracht war. In der Arena sorgten Klubzelte und Sonnenschirme für zusätzlichen Schutz vor der Sonne. Auch die errichteten Sprühnebelduschen kamen beim Publikum und bei den Athleten sehr gut an. Am Samstagmorgen wurde zudem ein Pool gefüllt, der aus einer mit Plastikfolie ausgekleideten Abrollmulde bestand. Ob zur Abkühlung der Beine oder des ganzen Körpers: Der improvisierte Pool fand grossen Anklang. Die Lenzburger Schwinger nutzten ihn nach dem Wettkampf schliesslich sogar als Waschmöglichkeit.

Musikalische Unterhaltung

Da am vergangenen Wochenende das Eidgenössische Jodlerfest in Basel stattfand, mussten die Veranstalter auf die traditionellen Alphornbläser u nd Fah nenschw inger verzichten, die dort im Einsatz standen. Aus demselben Grund war auch kein Jodlerklub zu hören. Für musikalische Unterhaltung sorgten am späteren Nachmittag die Sternenföxler. Am Abend unterhielten Sanysaidap und Phillip die Gäste in der Festhalle, während in der Bar ein DJ für Stimmung sorgte. Das Wetter spielte mit, Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen konnten gemeinsam das Sommernachtsfest in Gipf-Oberfrick geniessen.