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Heisser Tag – laue Sommernacht

  30.06.2026 Gipf-Oberfrick
Das Festareal in der Nacht beim Sommernachtsfest. Foto: Ludwig Dünner
Das Festareal in der Nacht beim Sommernachtsfest. Foto: Ludwig Dünner

Der hochsommerliche Hitzetag verlangte den Athleten am 25. Fricktaler Abendschwinget in Gipf-Oberfrick alles ab. Am Abend boten die Temperaturen ideale Bedingungen für das Sommernachtsfest.

Ludwig Dünner

67 Aktiv- und 123 Jungschwinger kämpften am Samstag in Gipf-Oberfrick am ...

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