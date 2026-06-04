Heisse Diskussion in Fricks Monti

Der Naturverein Herznach-Ueken zeigt am Sonntag, 21. Juni, im Kino Monti den Film «Trop Chaud», der den Kampf von Klimaseniorinnen gegen den Klimawandel dokumentiert. Ziel des Kampfes war es, die Schweiz zu verpflichten, ihre Klimapolitik zu verbessern. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erhielten die Aktivistinnen Recht, die Schweiz allerdings befolgte das Urteil nicht. Nach dem Film diskutieren Politiker, Fachleute und Aktivistinnen über den Film und den Klimawandel. Die Diskussion moderiert Grossrat Andreas Fischer, Möhlin (Grüne).

«Trop Chaud» ist der Dokumentarfilm über ältere Frauen aus allen Landesteilen der Schweiz, die am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg geklagt haben, ihr Land mache zu wenig gegen den Klimawandel. Ihr Vorwurf: Die Schweiz unternehme zu wenig, um ihre Gesundheit vor den Folgen des Klimawandels, insbesondere vor immer häufigeren Hitzewellen, zu schützen.

Der Film dokumentiert die Hintergründe der Klage und die Motive der Aktivistinnen. Er zeigt auch, wie die Schweizer Regierung auf das Urteil reagiert und es schliesslich ignoriert. Der Film wirft grundlegende Fragen zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und globaler Klimagerechtigkeit auf.

Anschliessend an die Filmvorführung findet eine Podiumsdiskussion statt. Es diskutieren: Rosmarie Wydler-Wälti, Co-Präsidentin der Klima-Seniorinnen; Gertrud Hartmeier, Brugg, Präsidentin BirdLife Aargau; Johannes Jenny, Baden-Dättwil, Pro Natura Aargau, Grossrat, FDP; Michael Sattler, Wölflinswil, Projektleiter EOF und Energieberater; Andy Steinacher, Schupfart, Landwirt, Grossrat, SVP. Moderation: Andreas Fischer, Möhlin, Grossrat, Grüne. (mh/)

Kino fricks monti, 21. Juni, 10 Uhr; Reservationen 062 871 04 44. Vorverkauf ab sofort auf https://ticket-cloud.ch/FricksMonti