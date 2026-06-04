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Heisse Diskussion in Fricks Monti

  04.06.2026 Frick

Der Naturverein Herznach-Ueken zeigt am Sonntag, 21. Juni, im Kino Monti den Film «Trop Chaud», der den Kampf von Klimaseniorinnen gegen den Klimawandel dokumentiert. Ziel des Kampfes war es, die Schweiz zu verpflichten, ihre Klimapolitik zu verbessern. Vor dem Europäischen ...

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