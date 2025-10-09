Heinz Meier zum Ehrenmitglied ernannt

Fricktalischer Sängerbund zu Gast in Leibstadt

Die 172. Delegiertenversammlung des Fricktalischen Sängerbundes fand kürzlich in der Bernova-Halle in Leibstadt statt. Begrüsst wurden die 138 Anwesenden vom Männerchor Leibstadt mit zwei Liedern. Nach der Begrüssung durch dessen Präsidenten Rolf Gärtner sowie Rita Strebel, Präsidentin des Fricktalischen Sängerbundes, wurde die Versammlung speditiv und ohne Diskussionen durchgeführt. Nach einer Schweigeminute für die Verstorbenen, Grussworte der Gemeinde, Präsidentenbericht, Rechnung, Budget und weiteren Traktanden, wurde Heinz Meier für seine 25-jährige Dirigententätigkeit und total 57-jährige Mitwirkung im Männerchor Zeiningen, zum neuen FSB-Ehrenmitglied gewählt. Vor der Pause wurde zudem Arthur Buck für seine 50 Dirigentenjahre geehrt. Die Freaktal Singers mit ihrem Dirigenten Arthur Buck sangen noch einmal ihre Darbietung vom Kantonalen Gesangsfest 2025 in Sins. Mit grossem Applaus gratulierten die Zuhörer dem Jubilar. Nach der Pause begaben sich die Fähnriche auf die Bühne. In feierlichem Rahmen wurden eine Jubilarin und 30 Jubilare, mit den Vereinsfahnen im Hintergrund, geehrt. (mgt) www.fsb-singt.ch