Heimspiel für Fricks Handballerinnen

Übermorgen Samstag findet das voraussichtlich zweitletzte Heimspiel dieser Saison für das Fricker Damen 1 statt. Die Frickerinnen treffen auf den aktuell viertplatzierten TV Unterstrass 1. Die beiden Teams kennen sich bereits aus dem Hinspiel in Zürich. Die Füchsinnen verloren damals mit sechs Toren unterschied. Nach guter und konstanter Leistung in den letzten Partien, wollen die Fricker innen am Samstag mit Unterstützung des Heimpublikums zwei Punkte gewinnen. (mgt)