Heimsiege für Sina Ettlin und Laura Perlini

Swiss Jump Tour: Die Toursieger am Finale in Stein sind erkoren

Es wurde einiges geboten auf der Rundbahn in Stein am Finaltag der Swiss Jump Tour 2025. Schliesslich ging es um den Gesamtsieg in dieser swiss-athletics-Kampagne in den Disziplinen Hochund Weitsprung. Im Hochsprung durchgesetzt haben sich über die fünf Wettkämpfe, verteilt in der ganzen Schweiz, bei den Frauen die Winterthurerin Angela Diggelmann und bei den Herren Jan Drabik vom KTV Altendorf. Beide mussten in Stein bei brütender Hitze nicht mehr antreten, ihr Sieg stand schon nach dem 4. Springen in Luzern fest.

Am Sonntag in Stein haben sich die Siege in der Tageswertung jeweils knapp die Therwilerin Marina Zanoni bei 1,74m und Silvan Ryser vom TV Länggasse Bern bei 2,05m gekrallt. Im Weitsprung gewann die Fricktalerin und für die LV Frenke startende Laura Perlini mit 5,88m und damit minimale 3 Zentimeter vor Marina Zanoni. Den Tourtitel hingegen holte sich Livia Tonazzi vom TV Brunnen. Bei den Herren setzte sich am Sonntag beim Weitsprung nochmals Silvan Ryser mit 6,82m durch, der Gesamtsieg inklusive Preisgeld ging an Gianluca Hidber vom KTV Altstätten.

Im Meetingprogramm flogen neben den Athleten beim Weit- und Hochsprung auch noch jene beim Stabhochsprung in den Steiner Himmel. Einen Heimsieg eingefahren hat bei den Damen die Gipf-Oberfrickerin Sina Ettlin mit persönlicher Saisonbestleistung von 4,10m. Emanuele Dentis aus Italien setzte sich mit 4,56m durch.

Gute Resultate bei der Jugend

Daneben gab es bei den Jugendund Kidsspringen viele persönliche Bestweiten und erwähnenswerte Leistungen. Niclas Schmid (U16, LV Fricktal) zum Beispiel blieb im Hochsprung zwar ohne gültigen Versuch, im Weitsprung aber landete er erst bei guten 5,75m. Bei den Juniorinnen U16 entwickelte sich ein spannender Zweikampf zwischen Lucie Fleig und Mia Böhler (beide LV Fricktal). Mia setzte sich mit 1,53m im Hochsprung und Lucie mit exakt 5,00m im Weitsprung jeweils vor der Vereinskollegin durch. Beide mussten für den Sieg ihre eigenen Bestmarken übertreffen. Ebenfalls mit Bestweite und mit deutlichem Vorsprung gewann Leon Schmid den Weitsprung U14 mit 5,12m. Die Steinerin Lina Caruso f log bei den U14 mit 4,47m genau 4 Zentimeter weiter als Zoe Hort (LV Fricktal) und Zoé Angstmann von der LA Mutschellen. Zoé setzte sich dafür im Hoch mit einem Sprung über 1,40m durch.

Ein hartes Stück Arbeit wurde von den Sportlerinnen und Sportler auf der Leichtathletikanlage in Stein bei dieser Hitze abverlangt und sie zeigten dennoch eine gute Flugshow. (mgt)

Die Ranglisten zum FricktalJUMP! gibt es unter www.lv-fricktal.ch oder www.swissjumptour.com