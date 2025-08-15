Immobilien
Heimsiege für Sina Ettlin und Laura Perlini

  15.08.2025 Stein
Lenja Heusser vom TV Grenchen mit einem Satz auf den 4. Rang.
Swiss Jump Tour: Die Toursieger am Finale in Stein sind erkoren

Es wurde einiges geboten auf der Rundbahn in Stein am Finaltag der Swiss Jump Tour 2025. Schliesslich ging es um den Gesamtsieg in dieser swiss-athletics-Kampagne in den Disziplinen Hochund Weitsprung. Im Hochsprung ...

