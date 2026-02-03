Immobilien
Heimlicher Nachbar braucht unsere Unterstützung

  03.02.2026 Rheinfelden

Der Braunbrustigel ist eines der bekanntesten Wildtiere der Schweiz und das Tier des Jahres 2026 von ProNatura – und doch wissen viele kaum, wie er lebt und welchen Gefahren er heute ausgesetzt ist. An einem gut besuchten Vortragsabend des Natur- und Vogelschutz Rheinfelden zeigte die ...

