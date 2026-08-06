Heimatgefühle in Gipf-Oberfrick

Über 300 Gäste lauschten der Festrede von Noëlle Rüetschi

Die Festrede der Radsportlerin und Studentin von und zu Gipf-Oberfrick war am Samstag der klare Höhepunkt an der gut besuchten 1. August-Feier im Werkhof.

Die Bundesfeier wurde dieses Jahr vom Frauenturnverein Gipf-Oberfrick organisiert und fand traditionsgemäss im Werkhof statt. Bei hochsommerlichen Temperaturen strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum wunderschön dekorierten Festplatz und sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Für den musikalischen Auftakt mit traditionellen Klängen sorgten das Alphorn-Duo Sepp und Christa sowie die Hackbrettspielerin Anja Mettler aus Frick. Anschlies send führten die Well Boys mit bester Unterhaltung durch den weiteren Abend. Zwischendurch gab auch noch die Musikgesellschaft Gipf-Oberfrick ein paar Musikstücke zum Besten, nachdem sie den Schweizer Psalm begleitet hatte.

Gemeindepräsidentin Verena Buol Lüscher überbrachte die Grussbotschaft des Gemeinderates und hob in ihren Worten die Bedeutung von Verantwortungsbewusstsein und gegenseitigem Engagement für das Zusammenleben hervor. Die Festansprache hielt Noëlle Rüetschi, eine bekannte Persönlichkeit aus der Radsportszene. Die junge Sportlerin und Studentin ist in Gipf-Oberfrick aufgewachsen und wohnt auch hier. Der Radsport brachte sie bereits an viele verschiedene Orte auf dieser Welt und jedes Mal kehrte sie auch gerne wieder nach Hause zurück. Die Themen «Heimat» und «Heimatgefühle» stellte sie denn auch in den Mittelpunkt ihrer Rede.

Wegen des geltenden Feuer- und Feuerwerksverbots konnte der beliebte Fackelumzug leider nicht durchgeführt werden. Stattdessen fand für die Kinder ein Lampionumzug mit solar- oder batteriebetriebenen Kerzen statt. So kamen auch die Kleinsten auf ihre Kosten. Die Besucherinnen und Besucher feierten bis spät in den Abend. An der Gipf-Oberfricker Bundesfeier fehlte es an nichts. Sie wird allen Anwesenden als gelungener und bestens besuchter Nationalfeiertag in Erinnerung bleiben.

(mgt)