Heimatabend

Hackrett-Spielerin Anja Mettler aus Frick begeisterte bei «Kultur in der Kirche» in Oeschgen mit heimatlichen Klängen. Im Wechsel dazu las Luzia Wunderlin aus Oeschgen einen bunten Blumenstrauss von Mundart-Gedichten und -Texten bevor der Anlass bei Grilladen ausklang. (mgt)