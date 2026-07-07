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Heimatabend

  07.07.2026 Oeschgen
Foto: zVg
Foto: zVg

Hackrett-Spielerin Anja Mettler aus Frick begeisterte bei «Kultur in der Kirche» in Oeschgen mit heimatlichen Klängen. Im Wechsel dazu las Luzia Wunderlin aus Oeschgen einen bunten Blumenstrauss von Mundart-Gedichten und -Texten bevor der Anlass bei Grilladen ausklang. (mgt)

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