Heilmittelchen im Melihus

Heilmittel herstellen wie zu Grossmutters Zeiten – das bietet das Dorfmuseum Möhlin am Sonntag, 14. September, von 14 bis 16 Uhr. Unter Anleitung von Naturheilpraktikerin Sonja Wunderlin lernen die Besucherinnen und Besucher das alte Handwerk kennen. Aus Bienenwachs, Wollfett, Kalkpulver und Kräuterauszügen entstehen sanft reinigende Zahnpasten und wohltuende Salben. Gleichzeitig sorgt der Museumsverein für das leibliche Wohl. (mgt)