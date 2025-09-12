Immobilien
Heilmittelchen im Melihus

  12.09.2025 Möhlin

Heilmittel herstellen wie zu Grossmutters Zeiten – das bietet das Dorfmuseum Möhlin am Sonntag, 14. September, von 14 bis 16 Uhr. Unter Anleitung von Naturheilpraktikerin Sonja Wunderlin lernen die Besucherinnen und Besucher das alte Handwerk kennen. Aus Bienenwachs, Wollfett, ...

