Heidi zu Besuch in Frick

Religion und Musik unter den Linden

Johanna Spyris Heidi-Bücher sind weltbekannt. Sie wurden in über 70 Sprachen übersetzt und mehrmals verfilmt. Auch gibt es mehrere Musicals. Noch heute reisen Massen von Heidi-Fans nach Graubünden, um in Maienfeld und Umgebung auf Spurensuche zu gehen. Weniger bekannt ist, wie viel Religion in den Heidi-Büchern steckt. Da wird zum Beispiel eine der ganz grossen biblischen Geschichten neu erzählt. Im Gottesdienst am Samstagabend, 12. Juli, 17 Uhr, geht Pfarrer Matthias Jäggi diesen religiösen Spuren nach.

Passend dazu spielt Kirchenpf leger Christoph Möri Schwyzerörgeli. «Seit dem grossen Kindergarten darf ich mit dem Schwyzerörgeli unterwegs sein», sagt er über sich, «eine Leidenschaft und gleichzeitig ein vielseitiges Hobby.» Das Spannendste sei, in unterschiedlichsten Formationen und Kombinationen zu «musigen», zum Beispiel in der «Husmusig Effige», die Tanzmusik für Trachtengruppen spielt, oder im «Echo vom Fricktal», einer jungen Formation, die ihr Publikum mit klassischer «Ländlermusig» unterhält.

Christoph Möri begleitet auch Chöre wie das Kinderjodlerchörli Frick oder tritt solo auf. Er hat sich der Volksmusik verschrieben, «weil es eine freudige Musig ist, die zum Mitmachen, Mittanzen und Mitschunkeln einlädt». Christoph Möri freut sich, seinem Instrument im Gottesdienst traditionelle, moderne und «lüpfige» Klänge zu entlocken.

Der Anlass der Reformierten Kirche Frick findet bei schönem Wetter draussen unter den Linden statt. Anschliessend sind alle zum Apéro eingeladen. (mgt)