Heidi Fahrni zum Ehrenmitglied ernannt

  27.01.2026 Gipf-Oberfrick
Heidi Fahrni wird für langjährige Mitgliedschaft und grosses Engagement geehrt. Foto: zVg
Generalversammlung der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick

An der Generalversammlung der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick wurde Heidi Fahrni für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Trachtengruppe mit der Ehrenmitgliedschaft geehrt. Heidi ist ein sehr engagiertes Mitglied, sie unterstützte den ...

