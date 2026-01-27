Heidi Fahrni zum Ehrenmitglied ernannt

Generalversammlung der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick

An der Generalversammlung der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick wurde Heidi Fahrni für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Trachtengruppe mit der Ehrenmitgliedschaft geehrt. Heidi ist ein sehr engagiertes Mitglied, sie unterstützte den Verein als Tanzleiterin, Kindertanzleiterin, Aktuarin, «Trachtenpf legerin und Trachtenanpasserin» und immer noch mit ihrer guten Laune in jeder Probe. Die Trachtengruppe ist stolz, Heidi diesen Ehrentitel verleihen zu dürfen. Die Trachtengruppe wird im Jahr 2026 wiederum ein aktives Vereinsleben pflegen. Neben dem regelmässigen Singen und Tanzen sind am 28. März 2026 alle in die Mehrzweckhalle zum Heimetobed eingeladen. Zusammen mit der Jagdhorngruppe Fricker Füchse wird das Programm unter dem Titel «Mit Musik, Gesang und Tanz durch das Jahr» präsentiert. (mgt)