«Hebed eu Sorg»

61. Generalversammlung des Samaritervereins Gansingen-Mettauertal

Das Jubiläumsjahr des Samaritervereins Gansingen-Mettauertal ist zu Ende und die Samariterschar startete mit 60 Jahren auf dem Buckel in das 61. Vereinsjahr mit der Generalversammlung am 30. Januar. Nichts ist wichtiger als die physische und psychische Gesundheit jedes Einzelnen. Um anderen helfen zu können, muss in erster Linie einem selbst Sorge getragen und auch achtsam mit anderen umgegangen werden, ob im Vereins- oder Alltagsleben. Passend zum diesjährigen Motto lag für alle Teilnehmenden ein Leuchtarmband auf dem Tisch.

Appell, Wahl der Stimmenzählerin und Tagespräsidenten sowie das Protokoll waren nur Formsache. Beim Jahresbericht konnte man ein wenig in Erinnerung des Jubiläumsjahrs schwelgen.

Zwei Austritte gab es zu verzeichnen. Mit Sara Herrmann und Philipp Camponovo konnten wieder zwei neue Gesichter im Verein begrüsst werden. Die Finanzen schrieben schwarze Zahlen, so dass wieder auf das Einziehen des Jahresbeitrages verzichtet wurde. Mit dem vorgestellten Jahresprogramm darf sich der Verein wieder auf viele spannende und lehrreiche Monatsübungen freuen.

Ehrung von langjährigen und besonders fleissigen Mitgliedern

Auf sagenhafte 35 Jahre Vereinsmitgliedschaft darf Doris Erdin zurückblicken. Ein Vierteljahrhundert, sprich 25 Jahre, ist Bruno Obrist aktiv im Verein. Petra Müller wurde für 20 Jahre und Stefanie Weiss für 10 Jahre gratuliert. Susanne Boutellier grüsste vom obersten Treppchen der Jahresmeisterschaft, gefolgt von Marianne Müller und Barbara Schmidiger sowie Tamara Erdin und Markus Schraner.

Wechsel im Leitungsteam

Als neue «First Aid»-Instruktorin wird sich Nadja Fasler auf die künftigen Übungen, Firmenkurse und so weiter konzentrieren, weshalb sie die Finanzen abgeben wird. Als Ersatz konnte Vreni Kuratli für das Leitungsteam gewonnen werden. Das restliche Leitungsteam hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt. Die beiden Revisorinnen wie auch der Vereinsarzt wurden ebenso wiedergewählt.

Nach ein paar kurzen Wortmeldungen und Anträgen aus der Versammlungsmitte, konnte die Präsidentin zu den Dankesworten an die Mitglieder übergehen. Jede Übung, jeder Einsatz, jede helfende Hand zeigt, was der Verei n ausmacht; Zusam men halt, Verlässlichkeit und Menschlichkeit.

Mit dem Wunsch auf ein kameradschaftliches, achtsames, neues Vereinsjahr schloss die Generalversammlung. (mgt)