Missverständnisse, Verwechslungen und Täuschungen

  19.08.2025 Möhlin
Das Ensemble des Lehrertheaters Möhlin zu Beginn des Stücks. Foto: Janine Tschopp
Das Ensemble des Lehrertheaters Möhlin zu Beginn des Stücks. Foto: Janine Tschopp

Lehrertheater Möhlin erfolgreich gestartet

Am Freitagabend ging die Premiere des Lehrertheaters Möhlin über die Bühne. Das humorvoll inszenierte Stück «Der Diener zweier Herren» kam beim Publikum sehr gut an.

Janine Tschopp

